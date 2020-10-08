Стали известны арбитры, которые обслужат матч Россия - Турция

УЕФА назначил судей на матч третьего тура группового этапа Лиги Наций между сборными России и Турции.

Игру обслужит словенец Матей Юг. Его ассистенты - Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный рефери - Нейц Кайтазович.

Напомним, что матч состоится в воскресенье, 11 октября, в 21:45 по московскому времени.

Российская сборная стартовала в Лиге Наций с двух побед, турки - с поражения и ничьей.

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