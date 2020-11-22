Стали известны арбитры, которые обслужат матчи "Краснодара" и "Зенита" в ЛЧ

Стало известно, кто обслужит матчи "Краснодара" и "Зенита" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На встрече "Краснодара" с "Севильей" будет работать итальянская бригада судей во главе с Марко Гуидой. Его ассистентами выступят Чиро Карбоне и Джорджио Перетти. Арбитр VAR - Марко Ди Белло. Четвертый рефери - Фабио Мареска.

Матч "Лацио" - "Зенит" обслужит британец Майкл Оливер. Его помощниками будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. VAR - Крис Кэванах. Четвертый рефери - Эндрю Мэдли.

Игра "Краснодара" с "Севильей" пройдет 23 ноября и начнется - в 20:55 (мск). Матч "Лацио" - "Зенит" в этот же день начнется в 23:00 (мск).

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