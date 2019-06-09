Стали известны арбитры матча отбора Евро-2020 Россия - Кипр
УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров н матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Кипра, сообщает официальный сайт РФС.
Главный арбитр - Марко Ди Белло. Помогать ему будут Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервный судья - Маурицио Мариани.
Матч Россия - Кипр состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород".
После трех туров Россия занимает второе место в турнирной таблице группе I, набрав шесть очков. Кипр находится на 4-й позиции, имея в активе три очка.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1