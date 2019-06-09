Стали известны арбитры матча отбора Евро-2020 Россия - Кипр

УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров н матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Кипра, сообщает официальный сайт РФС.

Главный арбитр - Марко Ди Белло. Помогать ему будут Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервный судья - Маурицио Мариани.

Матч Россия - Кипр состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород".

После трех туров Россия занимает второе место в турнирной таблице группе I, набрав шесть очков. Кипр находится на 4-й позиции, имея в активе три очка.

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