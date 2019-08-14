Стали известны арбитры матча "Спартак" - "Тун"

Состоялось назначение судейской бригады над ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между московским "Спартаком" и швейцарским "Туном", сообщает официальный сайт УЕФА.

Обслужит встречу сербская бригада арбитров. Главный судья - Срджан Йованович из Сербии, которому будут ассистировать на линия Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери — Новак Симович.

Матч "Спартак" - "Тун" состоится 15 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 19:45 мск. В первом матче московский клуб добился победы на выезде со счетом 3:2.

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