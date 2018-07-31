Стали известны арбитры матчей второго тура чемпионата России

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Стали известны арбитры матчей второго тура чемпионата России

Состоялось назначение судейских бригад на матчи второго тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.

Центральный поединок тура между "Локомотивом" и "Спартаком" обслужит Владимир Москалев.

3 августа 

"Динамо" – "Рубин"

Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

4 августа 

"Урал" – "Краснодар"

Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Зенит" – "Арсенал"

Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва), резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Локомотив" – "Спартак"

Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

5 августа 

"Крылья Советов" – "Оренбург"

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА – "Ростов"

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Ахмат" – "Енисей"

Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

6 августа

"Уфа" – "Анжи"

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
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