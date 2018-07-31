Стали известны арбитры матчей второго тура чемпионата России
Состоялось назначение судейских бригад на матчи второго тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.
Центральный поединок тура между "Локомотивом" и "Спартаком" обслужит Владимир Москалев.
3 августа
"Динамо" – "Рубин"
Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
4 августа
"Урал" – "Краснодар"
Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Зенит" – "Арсенал"
Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва), резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Локомотив" – "Спартак"
Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
5 августа
"Крылья Советов" – "Оренбург"
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
ЦСКА – "Ростов"
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
"Ахмат" – "Енисей"
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
6 августа
"Уфа" – "Анжи"
Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|2
|Рубин
|1
|3
|3
|Анжи
|1
|3
|4
|Ростов
|1
|3
|5
|Спартак Москва
|1
|3
|6
|Арсенал Тула
|1
|1
|7
|ЦСКА Москва
|1
|1
|8
|Динамо Москва
|1
|1
|9
|Крылья Советов
|1
|1
|10
|Локомотив Москва
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|1
|12
|Краснодар
|1
|0
|13
|Ахмат
|1
|0
|14
|Оренбург
|1
|0
|15
|Урал
|1
|0
|16
|Енисей Красноярск
|1
|0