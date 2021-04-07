Стали известны арбитры на матч "Реал" - "Барселона". Изначально должна была работать другая бригада

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Появилась информация об арбитрах, назначенных на матч 30-го тура испанской Ла Лиги "Реал" – "Барселона".

Главное дерби страны рассудит бригада Матеу Лаоса. Видеоассистентом судьи станет Сесар Сото Градо.

По сведениям Marca, изначально судейский комитет собирался назначить Рикардо Бенгоэчеа или Хосе Мунуэру Монтеро, но в итоге был сделан выбор в пользу Лаоса.

"Эль-класико" состоится 10 апреля в Мадриде, начало встречи – в 22:00 по московскому времени.