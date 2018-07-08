Стали известны арбитры полуфинального матча ЧМ-2018 Франция - Бельгия

Стала известна судейская бригада на матч 1/2 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Бельгии, сообщают российские СМИ.

Главным арбитром назначен уругваец Андрес Кунья. Его ассистентами станут соотечественники Николас Таран и Маурисио Эспиноса. Четвертый арбитр - мексиканец Сесар Рамос.

Напомним, что матч Франция - Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00.

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