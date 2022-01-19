Стали известны цена на билеты на чемпионат мира-2022
Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен
ФИФА запустила начальную стадию продажи билетов на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре.
Первый этап продажи билетов будет длиться до 8 февраля. Билеты поделены на 4 категории: на одиночный матч, на матчи определенной команды, на матчи на 4 разных стадионах и для людей с ограниченными возможностями.
Цены на билеты группового этапа для людей, которые не являются гражданами Катара или местными жителями варьируются от 250 до 800 катарских риалов (от 69 до 220 долларов), для граждан Катара и местных жителей — 40 риалов (11 долларов). На финал ЧМ местные фанаты смогут попасть заплатив 750 риалов (206 долларов), а болельщики из-заграницы должны будут отдать от 2200 до 5850 риалов (от 604 долларов до 1,6 тысячи долларов).
Вторая стадия продажи билетов начнется 1 апреля.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3