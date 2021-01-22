Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Италии

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Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Италии

Определились пары команд, которые сыграют друг с другом в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

"Аталанта" - "Лацио"

"Наполи" - "Специя"

"Интер" - "Милан"

"Ювентус" - СПАЛ

Четвертьфинальные матчи турнира состоятся 26, 27 и 28 января.

Не пропустите: "Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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