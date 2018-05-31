Стали известны дальнейшие планы Абрамовича относительно "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович не собирается прекращать финансирование клуба, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, российский олигарх продолжит управлять клубом в обычном режиме, несмотря на проблемы с продлением британской визы. Теперь ему можно находиться в Великобритании шесть месяцев в году, но для ведения бизнеса необходимо получить разрешение властей.

Ранее стало известно о том, что "Челси" отложил реконструкцию домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж", стоимость которой оценивается в 500 миллионов фунтов.

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