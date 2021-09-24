Стали известны дата и время первого Эль Класико текущего сезона

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Стали известны дата и время первого Эль Класико текущего сезона Фото: сайт Ла Лиги

Ла Лига определилась с датой и временем игры 10-го тура между "Барселоной" и "Реалом".

Так, первое Эль Класико сезона состоится 24 октября в 17:15 (мск). Матч пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

После 6 туров "Реал" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Атлетико" на два очка. "Барса" пока идет седьмой.

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