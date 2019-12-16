Стали известны даты каждого из 16 матчей в 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Стали известны даты каждого из 16 матчей в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Названы даты каждого из 16 матчей на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встречи состояться в феврале и марте.

Первые матчи

18 февраля, вторник:

"Боруссия" Дортмунд - ПСЖ;
"Атлетико" - "Ливерпуль".

19 февраля, среда:

"Аталанта" - "Валенсия";
"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг".

25 февраля, вторник:

"Наполи" - "Барселона";
"Челси" - "Бавария".

26 февраля, среда:

"Реал" - "Манчестер Сити";
"Лион" - "Ювентус".

Ответные матчи

10 марта, вторник

"Валенсия" - "Аталанта";
"РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм".

11 марта, среда:

ПСЖ - "Боруссия" Дортмунд;
"Ливерпуль" - "Атлетико".

17 марта, вторник:

"Манчестер Сити" - "Реал";
"Ювентус" - "Лион".

18 марта, среда:

"Барселона" - "Наполи";
"Бавария" - "Челси".

Финал Лиги Чемпионов в этом сезоне состоится 30-го мая 2020 года и пройдёт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

А еще: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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