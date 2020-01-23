Стали известны даты матчей 1/4 финала Кубка России

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Стали известны даты матчей 1/4 финала Кубка России

В официальном твиттере ФНЛ были опубликованы даты игр 1/4 финала Кубка России.

Так, матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 4 марта в 19:30 (мск). В этот же день в 18:00 пройдет игра "Ахмат" - "Зенит".

5 марта нас ожидают матчи "Шинник" - "Урал" (18:30) и "Химки" - "Торпедо" (19:30).

Отметим, что позже публикация в твиттере была удалена.

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4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
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