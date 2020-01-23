Стали известны даты матчей 1/4 финала Кубка России

В официальном твиттере ФНЛ были опубликованы даты игр 1/4 финала Кубка России.

Так, матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 4 марта в 19:30 (мск). В этот же день в 18:00 пройдет игра "Ахмат" - "Зенит".

5 марта нас ожидают матчи "Шинник" - "Урал" (18:30) и "Химки" - "Торпедо" (19:30).

Отметим, что позже публикация в твиттере была удалена.

Читайте также: РПЛ отреагировала на претензии РФС по поводу переизбрания Прядкина на пост президента лиги. | http://soccernews.ru