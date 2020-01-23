Стали известны даты матчей 1/4 финала Кубка России
В официальном твиттере ФНЛ были опубликованы даты игр 1/4 финала Кубка России.
Так, матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 4 марта в 19:30 (мск). В этот же день в 18:00 пройдет игра "Ахмат" - "Зенит".
5 марта нас ожидают матчи "Шинник" - "Урал" (18:30) и "Химки" - "Торпедо" (19:30).
Отметим, что позже публикация в твиттере была удалена.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15