Стали известны даты матчей между "МЮ" и "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Лиги

Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Кубка английской лиги.

В первом полуфинале встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Поединок на стадионе "Олд Траффорд" состоится 7 января 2020 года. Ответный матч пройдет на стадионе "Этихад" 29 января.

В другом полуфинале сыграют "Лестер Сити" и "Астон Вилла". Матчи пройдут 8 и 28 января.

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