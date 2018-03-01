Стали известны даты перенесённых матчей 23-го тура РФПЛ

Стали известны даты матчей 23-го тура чемпионата России, которые были перенесены из-за президентских выборов, запланированных на 18 марта.

Как сообщают российские СМИ, "Рубин" и "Спартак" сыграют 17 марта, а поединки ЦСКА – "Амкар", "Зенит" - "Динамо" и "Локомотив" – "Ахмат" состоятся 18 апреля.

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