Стали известны даты перенесённых матчей 23-го тура РФПЛ
Стали известны даты матчей 23-го тура чемпионата России, которые были перенесены из-за президентских выборов, запланированных на 18 марта.
Как сообщают российские СМИ, "Рубин" и "Спартак" сыграют 17 марта, а поединки ЦСКА – "Амкар", "Зенит" - "Динамо" и "Локомотив" – "Ахмат" состоятся 18 апреля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Арсенал Тула
|20
|25
|9
|Урал
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12