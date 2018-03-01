Стали известны даты перенесённых матчей 23-го тура РФПЛ

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Стали известны даты перенесённых матчей 23-го тура РФПЛ

Стали известны даты матчей 23-го тура чемпионата России, которые были перенесены из-за президентских выборов, запланированных на 18 марта.

Как сообщают российские СМИ, "Рубин" и "Спартак" сыграют 17 марта, а поединки ЦСКА"Амкар", "Зенит" - "Динамо" и "Локомотив""Ахмат" состоятся 18 апреля.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Арсенал Тула 20 25
9 Урал 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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