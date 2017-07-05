Стали известны даты первых Эль Класико сезона 2017/2018

Испанская Ла Лига определилась с датами проведения матчей за Суперкубок Испании, в которых встретятся чемпион страны мадридский "Реал" и обладатель кубка каталонская "Барселона".

Как информирует Mundo Deportivo, первая игра за трофей состоится в пятницу, 11 августа, на "Камп Ноу" - всего через три дня после того, как королевский клуб сыграет против "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок Европы. Ответный же поединок между "сливочными" и "сине-гранатовыми" будет сыгран в понедельник, 14 августа.

Напомним, своим действием Рамос, возможно, намекнул на переход Себальоса в "Реал". | soccernews.ru