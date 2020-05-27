Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Германии

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Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Германии

Стало известно, когда состоятся матчи полуфинала Кубка Германии. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В полуфинале должны встретиться "Бавария", "Байер", "Айнтрахт" и "Саарбрюккен".

9 июня состоится матч "Саарбрюккен" - "Байер", а 10 июня пройдет игра "Бавария" - "Айнтрахт".

Напомним, чемпионат Германии был прерван из-за пандемии коронавируса. 16 мая сезон был возобновлен. Лидер чемпионата после 28 туров - "Бавария", которая является действующим обладателем Кубка Германии.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 27 54
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 53
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 53
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 42
7 Фрайбург Фрайбург 28 38
8 Шальке Шальке 27 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Кельн Кельн 27 34
11 Герта Герта 27 34
12 Аугсбург Аугсбург 27 30
13 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 27 29
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