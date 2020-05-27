Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Германии
Стало известно, когда состоятся матчи полуфинала Кубка Германии. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В полуфинале должны встретиться "Бавария", "Байер", "Айнтрахт" и "Саарбрюккен".
9 июня состоится матч "Саарбрюккен" - "Байер", а 10 июня пройдет игра "Бавария" - "Айнтрахт".
️ The schedule for the #DFBPokal semi-finals has been confirmed!#FCSB04 #FCBSGE #Berlin2020 pic.twitter.com/nwGb6XvrzO— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) May 27, 2020
Напомним, чемпионат Германии был прерван из-за пандемии коронавируса. 16 мая сезон был возобновлен. Лидер чемпионата после 28 туров - "Бавария", которая является действующим обладателем Кубка Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Фрайбург
|28
|38
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|27
|18