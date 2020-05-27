Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Германии

Стало известно, когда состоятся матчи полуфинала Кубка Германии. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В полуфинале должны встретиться "Бавария", "Байер", "Айнтрахт" и "Саарбрюккен".

9 июня состоится матч "Саарбрюккен" - "Байер", а 10 июня пройдет игра "Бавария" - "Айнтрахт".

Напомним, чемпионат Германии был прерван из-за пандемии коронавируса. 16 мая сезон был возобновлен. Лидер чемпионата после 28 туров - "Бавария", которая является действующим обладателем Кубка Германии.

Не пропустите: "Бавария" отказала "Реалу" в трансфере самого дорогого игрока в своей истории| http://soccernews.ru