Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Германии

Стало известно, когда состоятся матчи полуфинала Кубка Германии. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В полуфинале должны встретиться "Бавария", "Байер", "Айнтрахт" и "Саарбрюккен".

9 июня состоится матч "Саарбрюккен" - "Байер", а 10 июня пройдет игра "Бавария" - "Айнтрахт".

