Стали известны даты проведения Эль Класико

Теги реал мадридбарселона

Стали известны даты проведения Эль КласикоИспанская Ла Лига назвала даты проведения Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

Так, первый матч между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" в рамках 10-го тура чемпионата в сезоне 2018/2019 будет сыгран на "Камп Ноу" 28-го октября. На "Сантьяго Бернабеу" команды сыграют в 26-м туре 3-го марта.

Напомним, стали известны пары 1-го тура Ла Лиги. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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