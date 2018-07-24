Стали известны даты проведения Эль Класико

Испанская Ла Лига назвала даты проведения Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

Так, первый матч между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" в рамках 10-го тура чемпионата в сезоне 2018/2019 будет сыгран на "Камп Ноу" 28-го октября. На "Сантьяго Бернабеу" команды сыграют в 26-м туре 3-го марта.

Напомним, стали известны пары 1-го тура Ла Лиги. | soccernews.ru