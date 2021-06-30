Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22

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Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Сегодня прошла жеребьевка расписания чемпионата Испании на сезон 2021/22, по итогам которой стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Барселоной" и "Реалом".

24 октября 2021 года в рамках 10-го тура Примеры клубы проведут матч на «Камп Ноу».

Ответный "Эль-Класико" пройдет в 29-м туре Примеры 20 марта 2022 года на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в прошлом сезоне мадридский "Реал" добыл две победы над "Барселоной" в Ла Лиге. На "Камп Ноу" со счетом 3:1, а на "Альфредо Ди Стефано" со счетом 2:1.

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Комментарии

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lesnovsky

Про сею фак можешь пенальде отписать... Но не поможет - как метал повязки, так и будет это делать... Вот это я знати точно, как и весь мир... Хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не жду ничего хорошего от наступающего сезона Ла-Лиги 21-22!Если в прошедшем сезоне Барсу 2 раза продырявил великий Реал,то что будет дальше?Особенно,когда продлят аргентинскую бесталанную картонную шваль!При единственном условии - убрать Лео и его лизалок с поля есть шанс взять хотя бы ничью!Куман - топ!Месси не упустит шанс подставить очередного тренера и свалить на него всю вину!Гвардиола,Энрике,Вальверде,Cентьен - это неполный список жертв диктатора Лео за последние годы!...Если не Игуаин ,то Бартомеу или Лапорта будут виноваты!В обанкроченной гномом Барсе только так!Мда...Visca El Barca!

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lesnovsky

Не напрягайся, дурачок, Пушкиным тебе не стать, также как и Нострадамусом... Провидец и писатель из тебя никакой... От слова совсем... Хе-хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ай, не согласенъ с тобой ... деньжат нет , но Меци держица ... ))))

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lesnovsky

6 ЗМ и 6 ЗБ - давай мне теперь трынди как "липовые" космическме корабли бороздят Большой театр... Ха-ха-ха-ха...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ай,6 ЗМ и 6 ЗБ липовые ... та ды и сам знати сею фак ... )))

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