Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Сегодня прошла жеребьевка расписания чемпионата Испании на сезон 2021/22, по итогам которой стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Барселоной" и "Реалом".

24 октября 2021 года в рамках 10-го тура Примеры клубы проведут матч на «Камп Ноу».

Ответный "Эль-Класико" пройдет в 29-м туре Примеры 20 марта 2022 года на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в прошлом сезоне мадридский "Реал" добыл две победы над "Барселоной" в Ла Лиге. На "Камп Ноу" со счетом 3:1, а на "Альфредо Ди Стефано" со счетом 2:1.

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