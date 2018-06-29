Стали известны даты проведения матча за Суперкубок России и первого тура РФПЛ

В России определили даты проведения матча за Суперкубок, а также поединков первого тура Премьер-Лиги, сообщают российские СМИ.

Матч за Суперкубок России состоится 27 июля, а первый тур чемпионата России пройдет 29 июля.

Напомним, что Суперкубок разыграют чемпион России "Локомотив" и ЦСКА, который заменил в этом поединке прекративший существование "Тосно".

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