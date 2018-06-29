Стали известны даты проведения матча за Суперкубок России и первого тура РФПЛ

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Стали известны даты проведения матча за Суперкубок России и первого тура РФПЛ

В России определили даты проведения матча за Суперкубок, а также поединков первого тура Премьер-Лиги, сообщают российские СМИ.

Матч за Суперкубок России состоится 27 июля, а первый тур чемпионата России пройдет 29 июля.

Напомним, что Суперкубок разыграют чемпион России "Локомотив" и ЦСКА, который заменил в этом поединке прекративший существование "Тосно".

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2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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