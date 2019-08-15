Стали известны даты проведения матчей между "Спартаком" и "Брагой"

Определены даты проведения матчей плей-офф раунда Лиги Европы между московским "Спартаком" и португальской "Брагой".

Первый матч состоится в Португалии 22 августа. Ответный поединок пройдет в Москве 29 августа.

В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы "Спартак" одолел швейцарский "Тун" (3:2, 2:1), "Брага" оказалась сильнее датского "Брондбю" (4:2, 3:1).

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