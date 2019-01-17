Стали известны даты проведения ответных матчей 1/4 финала Кубка России
Российская Премьер-Лига объявила о том, когда пройдут ответные матчи четвертьфинала Кубка России.
24 февраля состоится ответный матч "Ростов" - "Краснодар" в Ростове. Первая встреча команд прошла в Краснодаре 5 декабря (2:2).
6 марта пройдут два матча в Казани: "Рубин" - "Локомотив". Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников". В Туле состоится матч "Арсенал" - "Оренбург" первая игра закончилась со счетом (4:2).
Последний матч состоится в Екатеринбурге, где "Урал" сыграет со "Спартаком". Первая встреча команд завершилась ничьей (1:1).
Не пропустите: Кристофер Олссон поделился эмоциями о переходе в "Краснодар"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Игроки ПСЖ поужинали в ресторане известного повара
-
Казимиро высказался о поражение в матче Кубка Испании
-
Игрок "Челси" хочет продолжить карьеру в "Баварии"
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Лос-Анджелес"
-
Игроком "Барселоны" интересуется "Тоттенхэм"
-
Экс-игрок "Тоттенхэма" мощно высказался о Погба
-
"Барселона" готова купить игрока "Порту" за 50 миллионов евро
-
"Спартак" запустил проект по открытию футбольных школ
-
Стали известны даты проведения ответных матчей 1/4 финала Кубка России
-
Хавбек "Арсенала" почти восстановился после травмы
-
Малком в ближайшее время может покинуть "Барселону"
-
"Урал" взял в аренду игрока "Краснодара"
-
1
Стало известно, когда Умтити вернется в строй "Барселоны"
-
Кристофер Олссон поделился эмоциями о переходе в "Краснодар"
-
"Арсенал" нацелился на молодого хавбека "Ромы"
-
Официально: Кико Касилья стал игроком "Лидса"
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в Серии А
-
Спортивный директор "Баварии" сделал заявление о будущем Хамеса в клубе
-
1
Хави назвал игрока, который идеально подходит "Барселоне"
-
Иско отказался пожимать руку Солари во время матча с "Леганесом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10