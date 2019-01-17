Стали известны даты проведения ответных матчей 1/4 финала Кубка России

Теги ростовлокомотив москвакраснодаррубин

Стали известны даты проведения ответных матчей 1/4 финала Кубка России

Российская Премьер-Лига объявила о том, когда пройдут ответные матчи четвертьфинала Кубка России.

24 февраля состоится ответный матч "Ростов" - "Краснодар" в Ростове. Первая встреча команд прошла в Краснодаре 5 декабря (2:2).

6 марта пройдут два матча в Казани: "Рубин" - "Локомотив". Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников". В Туле состоится матч "Арсенал" - "Оренбург" первая игра закончилась со счетом (4:2).

Последний матч состоится в Екатеринбурге, где "Урал" сыграет со "Спартаком". Первая встреча команд завершилась ничьей (1:1).

Не пропустите: Кристофер Олссон поделился эмоциями о переходе в "Краснодар"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" запустил проект по открытию футбольных школ

"Спартак" запустил проект по открытию футбольных школ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов