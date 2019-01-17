Стали известны даты проведения ответных матчей 1/4 финала Кубка России

Российская Премьер-Лига объявила о том, когда пройдут ответные матчи четвертьфинала Кубка России.



24 февраля состоится ответный матч "Ростов" - "Краснодар" в Ростове. Первая встреча команд прошла в Краснодаре 5 декабря (2:2).



6 марта пройдут два матча в Казани: "Рубин" - "Локомотив". Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников". В Туле состоится матч "Арсенал" - "Оренбург" первая игра закончилась со счетом (4:2).



Последний матч состоится в Екатеринбурге, где "Урал" сыграет со "Спартаком". Первая встреча команд завершилась ничьей (1:1).

Не пропустите: Кристофер Олссон поделился эмоциями о переходе в "Краснодар"| http://soccernews.ru