Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Кубка Англии

Стало известно, когда пройдут матчи 1/2 финала Кубка Англии.

"Манчестер Сити" встретится с "Брайтоном" 6 апреля, а матч "Уотфорд" - "Вулверхэмптон" состоится 7 апреля.

Обе игры состоятся на "Уэмбли". Каждой команде будет предоставлено по 33 тысячи билетов для фанатов клуба.

Кубок Англии - национальный кубковый турнир, который проводит Футбольная ассоциация страны.

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