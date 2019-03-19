Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Кубка Англии

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Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Кубка Англии

Стало известно, когда пройдут матчи 1/2 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" встретится с "Брайтоном" 6 апреля, а матч "Уотфорд" - "Вулверхэмптон" состоится 7 апреля.

Обе игры состоятся на "Уэмбли". Каждой команде будет предоставлено по 33 тысячи билетов для фанатов клуба. 

Кубок Англии - национальный кубковый турнир, который проводит Футбольная ассоциация страны.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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