Стали известны даты проведения полуфиналов и финала Кубка Германии

Немецкий футбольный союз рассказал, когда состояться матчи Кубка Германии.

Полуфинальные игры пройдут 9 и 10 июня, а финал намечен на 4 июля.

Напомним, в полуфинале должны встретиться "Бавария" с "Антрахтом", а "Саарбрюккен" сыграет с "Байером".

Ранее стало известно, что чемпионат Германии возобновится 16 мая.

Не пропустите: Клубы АПЛ проголосовали за продление истекающих контрактов | http://soccernews.ru