Стали известны даты старта и окончания нового сезона Серии А

Итальянская федерация футбола утвердила даты старта и окончания следующего сезона Серии А.

Сообщается, что первый тур пройдет 24 и 25 августа. Заключительный тур чемпионата состоится 23 и 24 мая.

Отметим, что три дня Серии А выпадут на будние дни - 25 сентября, 30 октября и 22 апреля.

В этом сезоне после 32 туров "Ювентус" лидирует в чемпионской гонке, опережая "Наполи" на 17 очков.

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