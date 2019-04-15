Стали известны даты старта и окончания нового сезона Серии А

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Стали известны даты старта и окончания нового сезона Серии А

Итальянская федерация футбола утвердила даты старта и окончания следующего сезона Серии А.

Сообщается, что первый тур пройдет 24 и 25 августа. Заключительный тур чемпионата состоится 23 и 24 мая.

Отметим, что три дня Серии А выпадут на будние дни - 25 сентября, 30 октября и 22 апреля.

В этом сезоне после 32 туров "Ювентус" лидирует в чемпионской гонке, опережая "Наполи" на 17 очков.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 32 60
4 Милан Милан 32 55
5 Рома Рома 32 54
6 Аталанта Аталанта 31 52
7 Торино Торино 32 50
8 Лацио Лацио 31 49
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Сассуоло Сассуоло 32 37
12 Кальяри Кальяри 32 37
13 Парма Парма 32 35
14 СПАЛ СПАЛ 32 35
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 31 32
17 Болонья Болонья 32 31
18 Эмполи Эмполи 31 28
19 Фрозиноне Фрозиноне 32 23
20 Кьево Кьево 32 11
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