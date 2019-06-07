Стали известны даты старта и окончания следующего розыгрыша РПЛ

Российская Премьер-лига на своём официальном сайте представила календарь на следующий сезон.

Первый тур чемпионата начнется 14 июля. На зимний перерыв команды уйдут после 19-го тура, который стартует 8 декабря.

Возобновление розыгрыша РПЛ ожидается 1 марта. А 30-й тур должен состояться 17 мая.

Полную версию календаря российского национального первенства можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что в этот раз календарь составляли по новому алгоритму, который создали специалисты Лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики.

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