Стали известны даты возвращения Ещенко и Жиго на поле

Теги спартак москватравмысамюэль жигоандрей ещенко

Стали известны даты возвращения Ещенко и Жиго на поле

В "Спартаке" отчитались о ходе восстановления после травм Самюэля Жиго и Андрея Ещенко.

Так, доктора московского клуба утверждают, что реабилитация футболистов проходит по плану. По прогнозам Жиго сможет вернуться в строй в конце марта - начале апреля, а Ещенко не раньше мая.

В этом сезоне Жиго провел 8 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

На счету Ещенко ни одного результативного действия в 9 играх.

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