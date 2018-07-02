Стали известны детали будущего контракта Ташаева со "Спартаком"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев близок к переходу в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, трансфер футболиста будет оформлен в ближайшие дни. "Красно-белые" заплатят за него полную сумму отступных, которая составит 1,5 миллиона евро. Хавбек подпишет со "Спартаком" контракт до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 24-летний Ташаев провел за "Динамо" 28 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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