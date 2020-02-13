Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу
Стало известно, по каким причинам "Локомотив" подал иск на бывшего генерального Директора Илью Геркуса. Об этом сообщают "Известия".
Напомним, в конце января 2020 году московский клуб обратился в суд с требованием к своему экс-руководителю выплатить 144 миллиона рублей.
Основные претензии "Локомотива" к Геркусу:
1. Клуб оспаривает выплату Илье Геркусу в общей сложности 22,14 миллиона рублей с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года.
2. Нарушение порядка премирования сотрудников клуба - основная претензия клуба. За период 2017-2018 годов отсутствуют документы, устанавливающие конкретные задачи и размер премий за их выполнение.
3. Необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором "Локомотива" Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар 4,7 миллиона рублей.
4. Необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем - за эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 миллиона рублей.
47-летний Геркус возглавил "Локомотив" в 2016 году. Под его руководством "железнодорожники" стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка России. Свой пост функционер покинул в декабре 2018 года.
А еще: Суд не рассматривал иск "Локомотива" к Геркусу, так как клуб не заплатил пошлину| http://soccernews.ru
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