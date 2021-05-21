Стали известны детали контракта Агуэро с "Барселоной"

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Стали известны детали контракта Агуэро с "Барселоной"Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро, который покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона как свободный агент, близок к переходу в "Барселону".

Аргентинец должен подписать контракт до июня 2023 года.

По информации журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении Агуэро с каталонцами будет прописан бонус на случай победы в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Агуэро провел 11 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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