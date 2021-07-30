Стали известны детали контракта Алабы с "Реалом"

Теги реал мадриддавид алаба

Стали известны детали контракта Алабы с "Реалом"Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Немецкое издание Spiegel опубликовало детали контракта австрийского защитника Давида Алабы с мадридским "Реалом".

По информации источника, в год Алаба будет зарабатывать 19,7 миллионов евро до вычета налогов (чистая зарплата около 10 в год). 

Также, сторона игрока получила подписной бонус в размере 17,7 миллионов евро, из которых 5,2 ушли агенту Пини Захави и еще 6,3 отцу игрока. 

Таким образом, годовая нагрузка зарплаты Алабы на ведомость клуба составит не 24 миллиона евро, как предполагалось ранее, а менее 20 миллионов.

Напомним, что австриец подписал контракт с мадридцами на пять лет.

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