Стали известны детали контракта Алвеса с "Барселоной"

Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен

Стали известны детали соглашения, которое бразильский защитник Дани Алвес в скором времени подпишет с "Барселоной".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан до конца текущего сезона, однако в договор будет включена возможность пролонгации до июня 2023 года.

По информации источника, стороны договорились о всех деталях сегодня, сейчас же идет процесс оформления документов.

Отмечается, что обе "Барселона" и Дани Алвес ждут, когда Ла Лига даст добро на подписание контракта. После этого о возвращении бразильского футболиста в клуб объявят официально.

Напомним, что Дани Алвес уже выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год и выиграл с сине-гранатовыми 23 трофея.

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