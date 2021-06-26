Стали известны детали контракта Бенитеса с "Эвертоном"

Фото инстаграм Рафаэля Бенитеса

Испанский специалист Рафаэль Бенитес в ближайшее время возглавит "Эвертон".

По сведениям журналиста Николо Скиры, с тренером будет подписан контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что о назначении Бенитеса будет объявлено на следующей неделе.

На посту тренера "Эвертона" Бенитес сменит Карло Анчелотти, который ушел в "Реал".

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