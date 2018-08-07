Стали известны детали контракта Бернарда с "Эвертоном"

Стали известны детали контракта бывшего полузащитника "Шахтёра" Бернарда с "Эвертоном".

Как сообщает Globo Esporte, в ближайшее время стороны заключат четырёхлетнее соглашение с зарплатой 6 миллионов евро за сезон.

Ожидается, что Бернард вскоре прибудет в расположение "ирисок" для прохождения медицинского обследования.

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