Стали известны детали контракта Буффона с "Пармой"

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Стали известны детали контракта Буффона с "Пармой"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

"Парма" договорилась с бывшим голкипером туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном.

По информации журналиста Николо Скиры, 43-летний итальянец уже на этой неделе заключит контракт с клубом, воспитанником которого он является.

Соглашение между легендарным стражем ворот и "крестоносцами" будет рассчитано на два сезона.

Напомним, что Буффон покинул "Ювентус" в статусе свободного агента.

Не пропустите: Буффон отказал "Барселоне". | http://soccernews.ru
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