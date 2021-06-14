Стали известны детали контракта Буффона с "Пармой"
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
"Парма" договорилась с бывшим голкипером туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном.
По информации журналиста Николо Скиры, 43-летний итальянец уже на этой неделе заключит контракт с клубом, воспитанником которого он является.
Соглашение между легендарным стражем ворот и "крестоносцами" будет рассчитано на два сезона.
Напомним, что Буффон покинул "Ювентус" в статусе свободного агента.
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