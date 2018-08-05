Стали известны детали контракта Еременко со "Спартаком"

Теги спартак москвароман еременко

Стали известны детали контракта Еременко со "Спартаком"
Контракт финского полузащитника Романа Еременко со "Спартаком" будет действовать до лета 2019 года, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб решил не предлагать долгосрочное соглашение футболисту, который два года пропустил из-за дисквалификации.

Зарплата 31-летнего Еременко в "Спартаке" составит 1 миллион евро в год. Но большую часть этой суммы составят бонусы за удачную игру. 

Не пропустите: Еременко нарушил договоренность с ЦСКА ради перехода в "Спартак". | http://soccernews.ru

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