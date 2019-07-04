Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"

Теги барселонаантуан гризманнатлетико мадрид

Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн, вероятно, продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Marca, 28-летний француз подпишет с клубом контракт до 2024 года, по которому заработает 105 миллионов евро. Отмечается, что в первом и втором сезоне он будет получать 18 миллионов евро, в третьем - 21 миллион, в четвертом - 23 миллиона, а в пятом - 25 миллионов.

В среднем Гризманн будет зарабатывать 21 миллион евро в год. Именно столько он и получает в мадридском клубе.

Напомним, что с 1 июля клаусула Гризманна составляет 120 миллионов евро.

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