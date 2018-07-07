Стали известны детали контракта китайского клуба для Паулиньо

"Гуанчжоу Эвергранд" сделал предложение полузащитнику "Барселоны" Паулиньо.

Как сообщает Todomercadoweb, китайский клуб предложил бразильцу трехлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Отметим, что это в два раза больше, чем Паулиньо зарабатывал до своего перехода в "Барселону".

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