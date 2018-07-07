Стали известны детали контракта китайского клуба для Паулиньо

Теги барселонапаулиньогуанчжоу

Стали известны детали контракта китайского клуба для Паулиньо

"Гуанчжоу Эвергранд" сделал предложение полузащитнику "Барселоны" Паулиньо.

Как сообщает Todomercadoweb, китайский клуб предложил бразильцу трехлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Отметим, что это в два раза больше, чем Паулиньо зарабатывал до своего перехода в "Барселону".

Читайте также: "Барселона" согласилась продать основного игрока за 50 миллионов евро. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов