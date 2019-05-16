Стали известны детали контракта, который "Барселона" предложила Гризманну

Стало известно, что "Барселона" предложила форварду "Атлетико" Антуану Гризманну. Об этом сообщает L’Equipe.

Каталонцы хотят, чтобы француз выступал за каталонцев на протяжении 5 лет с окладом в 17 миллионов евро год.

На данный момент Гризманн зарабатывает 21 миллион евро в год.

С начала лета отступные за игрока уменьшаться с 200 миллионов евро до 120 млн евро. 24 млн. евро мадридский клуб должен заплатить бывшему клубу игрока "Реал Сосьедаду".

Напомним, во вторник Гризманн объявил, что по окончании сезона покидает мадридский клуб, за который выступал с 2014 года.

Не пропустите:Агент Коутиньо: "То, что Гризманн будет заменой Филиппе - неправда" | http://soccernews.ru