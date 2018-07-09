Стали известны детали контракта Луиса Энрике со сборной Испании

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Стали известны детали контракта Луиса Энрике со сборной Испании

Экс-наставник "Барселоны" Луис Энрике назначен главным тренером сборной Испании.

Как сообщает Bleacher Report, 48-летний специалист заключил с испанской королевской федерацией футбола двухлетний контракт. 

Таким образом, Энрике будет руководить "Фурией Рохой" во время отборочного цикла к Евро-2020 и в матчах Лиги Наций, запланированных на указанный период. | http://soccernews.ru

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