Стали известны детали контракта нового тренера "Баварии"

Новым главным тренером "Баварии" станет Нико Ковач, сообщает Kicker.

По сведениям издания, хорватский специалист, который сейчас тренирует "Айнтрахт", подпишет с мюнхенским клубом до лета 2020 года.

"Бавария" заплатит "Айнтрахту" компенсацию за тренера в размере 2,2 миллионов евро.

Помогать Ковачу в "Баварии" будет его брат и Роберт Ковач.

Стоит отметить, что оба брата Ковача в бытность футболистами выступали за "Баварию".

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