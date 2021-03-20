Стали известны детали контракта Олича с ЦСКА

Теги цска москваивица олич

Стали известны детали контракта Олича с ЦСКАФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ивица Олич в ближайшее время должен возглавить ЦСКА.

По сведениям Metaratings, хорват подписал с "армейцами" контракт до конца сезона-2021/22.

Отмечается, что вскоре Олич будет представлен команде. Первая тренировка под руководством хорвата пройдет 23 марта.

Олич играл в ЦСКА с 2003 по 2006 год. На данный момент он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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