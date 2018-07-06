Стали известны детали контракта Роналду с "Ювентусом"

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Стали известны детали контракта Роналду с "Ювентусом"

Стали известны детали контракта португальского нападающего Криштиану Роналду с "Ювентусом".

Об условиях соглашения между 33-летним футболистом и туринским клубом поведал итальянский журналист Фабрицио Романо.

"Ювентус" обретает уверенность в сделке о переходе Роналду. Переговоры продолжаются. Криштиану уже принял предложение "Ювентуса" о контракте. Соглашение на 4 года с зарплатой 30 миллионов евро за сезон. Футболист сейчас ждёт, что "Реал" согласует всё с "Ювентусом" и позволит ему уйти. Жорже Мендеш работает над этим" - написал Романо в своём твиттере.

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