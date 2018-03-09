Стали известны детали контракта Слуцкого с "Витессом"
Стало известно на сколько сезонов Леонид Слуцкий подпишет соглашение с "Витессом".
Как сообщает Omroep Gelderland, экс-тренер ЦСКА и сборной России заключит с голландским клубом двухлетний контракт.
Напомним, что Слуцкий приступит к своим обязанностям в "Витессе" со следующего сезона.
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