Стали известны детали контракта Слуцкого с "Витессом"

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Стали известны детали контракта Слуцкого с "Витессом"

Стало известно на сколько сезонов Леонид Слуцкий подпишет соглашение с "Витессом".

Как сообщает Omroep Gelderland, экс-тренер ЦСКА и сборной России заключит с голландским клубом двухлетний контракт.

Напомним, что Слуцкий приступит к своим обязанностям в "Витессе" со следующего сезона.

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