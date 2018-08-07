Стали известны детали личного контракта Смолова с новым клубом

Теги краснодарлокомотив москвафедор смолов

Стали известны детали личного контракта Смолова с новым клубом

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов может перейти в "Локомотив", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Его зарплата в "Локо" будет такой же, как в "Краснодаре" – 3,1 миллиона евро в год. Соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" готов заплатить за 28-летнего Смолова девять миллионов евро.

Не пропустите: "Локомотив" определился с альтернативой Смолову. | http://soccernews.ru

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