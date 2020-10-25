Стали известны детали нового контракта для Гаттузо

"Наполи" намерен до конца года продлить соглашение с наставником Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб предложит Гаттузо двухлетний контракт с возможностью продления, по которому его зарплата составит 1,9 миллиона евро в год.

Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре 2019 года. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Под руководством Гаттузо "Наполи" выиграл Кубок Италии. В текущем сезоне после 5 туров клуб идет в Серии А на шестом месте.

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