Стали известны детали нового контракта для Гвардиолы

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Стали известны детали нового контракта для Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в ближайшее время продлит соглашение с клубом.

Как сообщает Todomercadoweb, по новому контракту зарплата Гвардиолы составит 23 миллиона евро в год.

Напомним, что нынешний контракт Гвардиолы с "горожанами" действует до 2019 года.

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