Стали известны детали переговоров "Милана" и "Лилля" по трансферу Ботмана

Фото инстаграм Свена Ботмана

"Милан" и "Лилль" обсуждают потенциальный переход центрального защитника Свена Ботмана, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, итальянский клуб хочет арендовать игрока за 1-2 миллиона евро с опцией последующего выкупа за 25 миллионов.

"Доги", в свою очередь, настаивают на продаже 21-летнего голландца за сумму не менее 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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