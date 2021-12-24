Стали известны детали переговоров "Милана" и "Лилля" по трансферу Ботмана
"Милан" и "Лилль" обсуждают потенциальный переход центрального защитника Свена Ботмана, сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, итальянский клуб хочет арендовать игрока за 1-2 миллиона евро с опцией последующего выкупа за 25 миллионов.
"Доги", в свою очередь, настаивают на продаже 21-летнего голландца за сумму не менее 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
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