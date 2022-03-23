Стали известны детали перехода Кессье в "Барселону"

Фото: твиттер Кессье\Автор неизвестен

Ивуариский хавбек "Милана" Франк Кессье, чей контракт с "россонери" истекает в конце нынешнего сезона, договорился о переходе в "Барселону".

Как сообщает издание Sport, оклад 25-летнего полузащитника в каталонском клубе составит около 6,5 миллиона евро за сезон.

По информации источника, главной причиной, по которой сине-гранатовые предложили такую зарплату Кессье, является его отказ от подписного бонуса.

В нынешнем сезоне Франк сыграл в 23 матчах "Милана" в Серии А, в которых сумел отметиться пятью забитыми голами.

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