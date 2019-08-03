Стали известны детали перехода Кина из "Ювентуса" в "Эвертон"

Теги эвертонмойсе кинювентустрансферы

Стали известны детали перехода Кина из "Ювентуса" в "Эвертон"

"Эвертон" в ближайшее время завершит трансфер форварда "Ювентуса" Мойсе Кина.

Как сообщает Sky Sports, "ириски" заплатят за 19-летнего футболиста 29,5 миллиона евро. При этом "Ювентус" будет обладать правом обратного выкупа за 40 миллионов.

Также известно, что Кин подпишет с "Эвертоном" контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне на счету Кина 7 забитых мячей и один ассист в 17 играх.

Читайте также: Мойсе Кин отказал "Арсеналу" из-за тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 августа

Главные новости дня: 2 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов