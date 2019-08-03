Стали известны детали перехода Кина из "Ювентуса" в "Эвертон"

"Эвертон" в ближайшее время завершит трансфер форварда "Ювентуса" Мойсе Кина.

Как сообщает Sky Sports, "ириски" заплатят за 19-летнего футболиста 29,5 миллиона евро. При этом "Ювентус" будет обладать правом обратного выкупа за 40 миллионов.

Также известно, что Кин подпишет с "Эвертоном" контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне на счету Кина 7 забитых мячей и один ассист в 17 играх.

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